Condizioni Vialli, forse un sospiro di sollievo: i familiari rientrano in Italia

Le condizioni di salute dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, Gianluca Vialli, hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Dopo l’annuncio del ritiro da tutti gli impegni sportivi per motivi di salute, l’ex calciatore è volato a Londra per ricoverarsi in una clinica.

Dal 2017, infatti, lotta contro un tumore al pancreas. Le sue condizioni si sarebbero rapidamente aggravate nelle ultime ore, con la madre 87enne, Maria Teresa, e il fratello che sono volati da Cremona fino alla clinica in cui è ricoverato in Inghilterra.

In questi minuti, però, è arrivato un nuovo aggiornamento che potrebbe far intendere un sospiro di sollievo. La mamma ed uno dei fratelli hanno infatti fatto ritorno in Italia. Vialli, infatti, non sarebbe così grave come il tam tam delle ultime ore.

In ogni caso i familiari non hanno lasciato dichiarazioni e non lo faranno nelle prossime ore dal momento che vogliono mantenere la massima privacy in un momento così delicato.

Fatto sta che Vialli si sta sottoponendo a cure specifiche e delicate e sta combattendo con tutte le sue forti contro un brutto male.