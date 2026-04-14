Conferma Conte a Napoli, le richieste al presidente Aurelio De Laurentiis

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della SSC Napoli entra in una fase decisiva. Dopo una stagione intensa, fatta di lavoro quotidiano e scelte forti, la società azzurra riflette sulla riconferma dell’allenatore salentino, considerato centrale nel progetto di rilancio tecnico. La volontà comune sarebbe quella di proseguire insieme, ma tutto passerà da un confronto chiaro e diretto con la proprietà.

Come rivelato da Il Mattino, Conte avrebbe già le idee molto chiare su ciò che serve per continuare la sua avventura a Napoli. In cima alla lista delle richieste ci sarebbe la riconferma di cinque calciatori ritenuti fondamentali per la struttura della squadra: Alisson, Hojlund, Neres, Giovane e Vergara. Profili diversi ma accomunati, secondo il tecnico, da margini di crescita e utilità immediata nel suo sistema di gioco.

Non solo conferme, però. Conte avrebbe chiesto anche un mercato importante, con almeno sei nuovi acquisti per rinforzare ogni reparto e rendere la rosa competitiva su più fronti. L’obiettivo è chiaro: evitare soluzioni di corto respiro e costruire un gruppo solido, profondo e in grado di reggere le pressioni di un campionato lungo e complesso.

Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando seriamente la possibilità di accontentare il suo allenatore. Sul tavolo potrebbe esserci un tesoretto complessivo da circa 170 milioni di euro, frutto di risorse degli anni precedenti e strategie di mercato.