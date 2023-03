Consegna del premio Bearzot a Spalletti, De Laurentiis: “Scudetto? Se le regole del calcio fossero diverse…”

Il Napoli sta davvero vivendo il proprio momento d’oro guidato dal mister Spalletti a cui è stato riconosciuto anche il Premio Bearzot 2023. Il tecnico di Certaldo è il dodicesimo allenatore a cui viene consegnato il premio insieme a Prandelli, Mazzarri, Montella, Ancelotti, Allegri, Ranieri, Sarri, Di Francesco, Mancini e De Zerbi.

Alla premiazione era presente anche il presidente De Laurentiis in prima fila. Non sono mancati momenti per le dichiarazioni sulla stagione che sta disputando il club partenopeo.

“Sono felice per il premio vinto da Spalletti. La mia è stata una felice intuizione. Gli dissi: Luciano ho un grosso problema, se non si dovesse sentire bene Gattuso ho bisogno di te. E Lui: no, vengo a giugno. Alla fine gli strappai un sì anche per l’immediato se fosse servito. Poi siamo andati avanti fino a giugno perché sono un gentiluomo e non ho voluto mandare via Gattuso. Forse sarei andato in Champions prima se l’avessi fatto“.

“Scudetto? Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. A fine stagione sarà una super festa. Spalletti resterà a Napoli“.

Poi Spalletti: “Champions? Questa è una cosa che va vissuta totalmente e non vediamo l’ora di andarci a confrontare. Sono cose bellissime che non ho mai vissuto in 64 anni. Fisicamente la squadra sta bene, ho uno staff di prim’ordine grazie al presidente“.