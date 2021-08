Consigli utili su come decorare le casette in legno per le vacanze estive

In questo articolo troverai numerosi consigli utili su come decorare e personalizzare le casette in legno.

Le persone associano le casette in legno per le vacanze estive a giardini in cui celebrare le proprie nozze, enormi serre ed a coloratissimi vasi di fiori, ma ciò non è tutto. Le casette in legno sono molto di più, infatti costituiscono un luogo in cui rilassarsi immersi nella natura ed in cui tornare per staccare dallo stress quotidiano. Pertanto, se ritieni che le casette in legno da giardino non debbano essere equipaggiate di tutto ciò di cui hanno bisogno, sappi che ti stai sbagliando di grosso. Per sentirti in completa armonia all’interno di esse, è necessario curare e coccolare sia la parte esterna che interna di queste strutture. Quindi, ti stai chiedendo come decorare la tua casetta affinché abbia un’atmosfera confortevole?

Se possiedi una delle casette in legno di piccole dimensioni, come un gazebo, lo puoi usare come uno spazio personale. Questa piccola stanza potrebbe essere un ottimo luogo d’ispirazione per scrittori, artisti o, semplicemente, un posto tutto tuo in cui rilassarti. In una casa estiva come questa, colori tenui o pastello e finestre in legno dallo stile classico sono molto adatti. Assicurati che ogni elemento presente nella tua casetta di legno estiva, abbia la sua funzione e sia facile da spostare: per questo motivo, prediligi l’uso di sedie ed armadi pieghevoli, piuttosto che poltrone in vimini. Per proteggerti dal sole, opta per tende classiche, fiorite o colorate, che saranno perfette per dare un tocco di originalità ed intimità alla struttura in sé.

Chi ha detto che l’arredamento esterno delle casette in legno debba essere noioso? Un vecchio divano in legno sarà perfetto per creare uno spazio in cui rilassarsi la sera all’aperto. Inoltre, puoi dare un tocco di vivacità all’arredamento combinando stili moderni e country, utilizzando colori contrastanti e decorando i vari elementi d’arredo (come, appunto, un divano o una poltroncina) con cuscini luminosi.

Se ritieni che le casette in legno per l’estate non abbiano classe e vuoi che l’arredamento sia moderno ed ordinato, puoi scegliere, ad esempio, delle sedie e dei tavoli con telaio in legno spesso e scuro. Questi complementi d’arredo ti permetteranno di rilassarti nelle serate piovose ed anche, una volta spostata una sedia o una poltrona all’esterno della casa, i primi raggi di sole al mattino.

Se prediligi uno stile che ti ricordi un villaggio, allora dovrai decorare gli spazi della tua casetta estiva con diversi fiori e piante esotiche. Ad ogni modo, il colore verde delle foglie saprà risaltare le tonalità pastello predominanti e starà bene con un bel tappeto di lino.

Le casette in legno per l’estate sono un ottimo spazio in cui sperimentare idee nuove, innovative e di design. Non aver paura di sperimentare e far resuscitare vecchi complementi d’arredo. Ad esempio, la poltrona nell’immagine precedente è realizzata in cotone denim, mentre i cuscini sono stati creati con dell’inchiostro. Quindi, prima di buttare il vecchio tessuto, pensa a come potrebbe essere perfetto per rinnovare la tua casetta estiva o le poltroncine presenti nel tuo giardino.

Non è un segreto che le casette in legno siano il luogo perfetto in cui riunirsi con i propri amici e parenti. In casi come questi, un luogo in cui ognuno possa sedersi è necessario. Se vuoi un tavolo decorativo in cui celebrare le festività, cerca una soluzione che sia semplice con delle tovaglie “della nonna”, con fiori freschi da giardino e piatti colorati.