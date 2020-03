Consiglio Superiore dello Sport spagnolo: “Napoli non è una zona a rischio, al momento non ci sono problemi. Vediamo come si sviluppa la situazione”

La partita di domani tra Napoli ed Inter è stata ufficialmente rinviata a data da stabilirsi. L’allarme Coronavirus sta creando non poco caos nel mondo del calcio e la decisione presa riguardo la partita di Coppa Italia potrebbe non essere la sola ad interessare la squadra azzurra. All’orizzonte infatti vi è l’impegno di Champions League al Camp Nou tra Barcellona e Napoli.

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions dovrebbe disputarsi mercoledì 18 marzo. L’emergenza sanitaria però ha allertato anche le autorità spagnole, le quali stanno valutando il da farsi. A tal proposito ad esempio le due gare Getafe – Inter e Valencia – Atalanta si giocheranno con molte probabilità a porte chiuse. Non ancora delineato il destino però di Barcellona – Napoli e Siviglia – Roma.

A provare a far un po’ di chiarezza vi è stato in queste ultime ore l’intervento della presidentessa del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo Irene Lozano, la quale ha affermato che al momento Napoli e Roma non sono considerate zone a rischio. Infatti, ha aggiunto Lozano, che se la partita si giocasse domani non ci sarebbe alcun problema.

La situazione però, essendo in continua evoluzione, andrà valutata di giorno in giorno ed ora nessuna ipotesi può essere esclusa. Al momento potrebbe quindi giocarsi regolarmente la partita a porte aperte ma bisognerà vedere l’evolversi della vicenda in questi 14 giorni che ci separano dalla gara.