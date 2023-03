Consulente di Digital Marketing: chi è e come può aiutare la tua attività a raggiungere il successo online

Negli ultimi anni il mercato digitale ha assunto un ruolo sempre più rilevante per le aziende, al punto da averle spinte progressivamente a investire in strategie di web marketing mirate. Il web, dopotutto, offre una grande varietà di opportunità, grazie alle quali raggiungere nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti.

Per chi non è esperto del settore, tuttavia, la gestione del marketing online può risultare complessa e frustrante, soprattutto se non si ottengono i risultati desiderati. In questi casi può essere utile affidarsi a un consulente Digital Marketing, un professionista in grado di supportare le imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi online.

Cosa fa il consulente di digital marketing?

Il consulente di digital marketing è un professionista che si occupa di pianificare, implementare e monitorare le attività di marketing online di un’azienda. Il suo obiettivo principale è quello di aumentare la visibilità dell’impresa sulla rete, attirare nuovi clienti e fidelizzarli.

Tra le attività svolte dal consulente di digital marketing troviamo l’analisi della presenza online del cliente e delle sue performance, la definizione degli obiettivi di marketing e delle strategie per raggiungerli, così come la pianificazione e gestione di campagne pubblicitarie online (ad esempio, attraverso Google Ads o social media advertising).

Inoltre il Consulente di Digital Marketing si occupa di creazione di contenuti per il sito web e i canali social dell’azienda, gestione dell’e-mail marketing e del monitoraggio delle performance con annessa reportistica.

Qual è il suo background di formazione?

Il consulente di digital marketing può avere una formazione proveniente da differenti ambiti anche se, di solito, possiede una laurea in marketing o comunicazione e ha acquisito specifiche conoscenze nel campo del marketing digitale. Oltre alla formazione accademica, il consulente di digital marketing deve continuamente aggiornarsi sulle nuove tendenze del settore e sui cambiamenti degli algoritmi dei motori di ricerca.

Per questo i consulenti più affermati sono spesso invitati a presenziare come speaker presso eventi di settore, corsi di formazione o aule accademiche. Questo aspetto non è da sottovalutare perché i consulenti più preparati, in genere, sono anche quelli capaci di prendersi cura della loro medesima reputazione e di intessere relazioni professionali vincenti con altri esperti di web marketing.

Quanto costa l’ingaggio di un consulente di digital marketing?

Il costo dell’ingaggio di un consulente di digital marketing può variare in base alle competenze e all’esperienza del professionista, alla durata del progetto e alla complessità delle attività richieste. Solitamente il consulente può essere ingaggiato a progetto o a ore. Il costo medio per un progetto di consulenza di digital marketing per aziende di medie dimensioni, per esempio, può aggirarsi intorno ai 5.000-10.000 euro, mentre il costo orario può variare tra i 50 e i 200 euro, a seconda dell’esperienza del professionista. Ovviamente ci sono anche onorari inferiori, così come esistono consulenti il cui ingaggio richiede investimenti più sostanziosi.

Non esiste un tariffario universale, né tantomeno un listino prezzi fisso a cui i consulenti si adeguano. La varietà dei costi dipende anche dal budget che l’azienda può investire in questo tipo di interventi e, dunque, dagli obiettivi che si prefigge di raggiungere.