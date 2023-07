Consulenza digital marketing: l’importanza per le aziende e le migliori strategie da seguire

L’evoluzione digitale ha cambiato radicalmente il volto del marketing. Con l’ascesa del web e delle nuove tecnologie, le strategie di marketing tradizionali si sono dimostrate insufficienti per raggiungere il pubblico in maniera efficace e convincente.

È qui che entra in gioco la giusta consulenza digital marketing con un team di professionisti che possiede le conoscenze e le competenze necessarie per navigare nel mondo digitale in continua evoluzione.

Che cosa fa un consulente di Digital Marketing?

Un consulente di Digital Marketing è un professionista specializzato nel creare e implementare strategie di marketing digitali.

Le sue competenze coprono un ampio spettro che include SEO, SEM (Search Engine Marketing), social media marketing, content marketing, email marketing, analisi dei dati e molto altro.

Questo esperto, o team di esperti, utilizza questi strumenti per aumentare la visibilità online di un’azienda, attirare e coinvolgere il pubblico target e infine, convertire queste interazioni in vendite.

Perché una consulenza di Digital Marketing è importante per le aziende?

Una consulenza nel campo del digital marketing è essenziale per le aziende che vogliono crescere online e portare il proprio progetto a monetizzare, creare conversioni e fidelizzare gli utenti.

Per riuscire in ciò è necessario affidarsi a degli esperti che abbiano un metodo collaudato che possa funzionare e portare risultati tangibili all’azienda, come il metodo S.A.D.E. di Bitmetrica, che andremo ad approfondire nel dettaglio.

Riprendendo i motivi che portano a richiedere una consulenza di marketing digitale, possiamo identificarne almeno cinque ossia:

Pianificazione e implementazione di strategie efficaci: un consulente identifica i canali di marketing più efficaci per l’azienda e creare strategie personalizzate per raggiungere gli obiettivi di business.

Risparmio di tempo e risorse: con un consulente le aziende possono risparmiare tempo e risorse. L’esperto gestisce tutti gli aspetti del marketing digitale, permettendo alle aziende di concentrarsi su altre aree del business.

Miglioramento del ROI (Return on Investment): attraverso strategie mirate e l’uso efficiente del budget di marketing, contribuisce a migliorare il ROI, aumentando di conseguenza il successo complessivo dell’azienda.

Distinguersi dai competitor: Le piccole e medie imprese possono avvantaggiarsi dell’expertise di un consulente di Digital Marketing per competere su un terreno di gioco livellato con altre aziende concorrenti.

Adattabilità al cambiamento: con una buona strategia si avrà la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato digitale, garantendo che l’azienda rimanga rilevante e competitiva.

Per ottenere questi vantaggi, si possono delineare diverse strategie, noi in questa guida abbiamo scelto di approfondire un metodo che sta aiutando la crescita di diverse aziende che operano online, ossia il metodo S.A.D.E.

Il Metodo S.A.D.E. di Bitmetrica pensato per la crescita delle aziende online

Il marketing digitale è uno strumento indispensabile per ogni azienda, poiché permette di raggiungere un pubblico globale, aumentare la visibilità del brand e attrarre nuovi clienti.

Le strategie di marketing digitale possono variare enormemente, tuttavia esiste un approccio integrato che sta guadagnando popolarità: il metodo S.A.D.E.

Angelo Laudati, CEO di Bitmetrica, ha ideato questo metodo con l’obiettivo di migliorare le conversioni nelle campagne di affiliazione.

Ben presto, però, il metodo S.A.D.E. si è dimostrato efficace in vari settori, supportando aziende nell’incrementare traffico sul sito web e attrarre nuovi clienti. Il metodo si basa su quattro elementi chiave: Search Engine Optimization (SEO), Advertising (ADV), Data Analysis (Dati) ed E-mail Marketing.

La prima fase, SEO, si concentra sull’ottimizzazione del sito web per i motori di ricerca. Questa strategia include l’ottimizzazione delle pagine prodotto, la creazione di un network di link e la produzione di contenuti per il blog. L’obiettivo principale della SEO è di migliorare la visibilità organica del sito sui motori di ricerca, guidando così un traffico più qualificato e in target.

Successivamente, la pubblicità o Advertising (ADV), si basa sull’utilizzo di piattaforme come Google Ads e Facebook Ads per veicolare traffico al sito. Queste piattaforme offrono strumenti di segmentazione avanzati che permettono di personalizzare gli annunci in base al target desiderato e di gestire il budget pubblicitario in modo efficiente.

La terza fase è la Data Analysis o analisi dei dati. In questa fase, vengono raccolti e analizzati dati relativi al comportamento degli utenti per comprendere meglio le loro esigenze e aspettative. Questo passaggio è fondamentale per l’ottimizzazione delle campagne e l’adeguamento delle strategie di marketing.

Infine, l’Email Marketing viene utilizzato per instaurare un rapporto a lungo termine con i clienti e per fidelizzarli. Attraverso l’invio di comunicazioni personalizzate, le aziende possono mantenere viva l’attenzione dei clienti, incentivare acquisti ripetuti e creare un senso di appartenenza.