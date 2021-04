Contagi alti in Germania nonostante i vaccini, ecco il motivo

In Germania purtroppo la situazione non è delle migliori. I contagi infatti sono ancora particolarmente alti e questo indipendentemente dalla campagna vaccinale. Campagna che paradossalmente sembra andare a gonfie vele. Quindi qual è il vero motivo dietro a tutto questo?

IL FRENO D’EMERGENZA – In teoria dal 12 dicembre scorso tutto il paese è in lockdown. In realtà però, non proprio tutto. Molti Länder infatti non seguono alla lettera le regole della cancelliera Angela Merkel. Piuttosto applicano quelle che ritengono più adeguate al proprio Stato federale.

Ne risulta quindi una mancata coordinazione e di conseguenza nuovi positivi ogni giorno. Le misure di Baviera, Turingia e Schleswig-Hollstein, per esempio, sono molto restrittive. Mentre quelle di Nord Reno-Vestfalia, Sassonia e Saarland lo sono invece notevolmente meno. All’interno dei confini di questi ultimi assistiamo quindi all’alternarsi di chiusure e riaperture delle scuole e l’obbligo della mascherina non sempre vigente.

L’unica alternativa per la cancelliera è quindi la misura più drastica, quella che va contro il federalismo del paese, il “freno d’emergenza“(Notbremse). Una stretta ancora più severa che impone la chiusura su tutto il territorio tedesco di numerose attività commerciali e di svago. Chiusi quindi i negozi e le strutture dedite al tempo libero, e coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino. Se i contagi resteranno alti, oltre i 150 al giorno per ogni 100 mila abitanti, chiuderanno anche i piccoli esercizi. Da 165 insù invece dovranno farlo anche asili nido e scuole.

I DATI – Attualmente la Germania conta 27543 nuovi contagi e 265 decessi. L’incidenza settimanale è particolarmente cresciuta e secondo il Robert Koch Institut gli infetti potrebbero essere molti di più. Questo a causa anche di un problema tecnico nella trasmissione dei dati. Una situazione generale particolarmente grave, che necessita quindi di un intervento immediato.