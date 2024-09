Contatti avviati tra Napoli e Meret per il rinnovo dell’ingaggio: si aspetta a breve la chiusura

Dopo la brutta batosta di Verona, il Napoli di Antonio Conte ha prontamente rialzato la testa riuscendo a vincere le successive tre partite sbarazzandosi delle pratiche Bologna, Parma e Cagliari. A mettere la firma sul 4-0 inflitto ai sardi nell’ultima giornata, c’è stato anche Alex Meret che ha difeso i pali azzurri ancora una volta. L’estremo difensore partenopeo, però, ha il contratto in scadenza a giugno 2025, per cui a breve dovrebbero arrivare novità importanti sul suo rinnovo.

L’ex Udinese è stato decisivo con almeno tre parate tra cui quelle su Piccoli, Luperto e Marin, e ci aveva messo una pezza anche contro il Parma dicendo di no con un intervento all’ultimo istante sulla conclusione di Almqvist. Più volte Meret è stato messo in discussione, ma si è ritrovato altrettante volte a dissipare i dubbi che anche quest’estate aleggiavano su Castel di Sangro, quando la sua permanenza non era ancora certa.

Uno degli artefici della sua permanenza è stato proprio il nuovo allenatore Antonio Conte che anche dopo la sfida con il Cagliari ci ha tenuto a ribadire sua importanza: «Meret ha giocato con la febbre ed è stato determinante. Da lui mi aspetto maggiore leadership ma la sua titolarità non è in discussione. È importante non prendere gol».

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i colloqui tra la dirigenza e l’entourage del portiere azzurro sono già stati avviati visto che c’è necessità di chiudere al più presto, soprattutto per evitare un suo addio a parametro zero. Attualmente, Meret percepisce uno stipendio di un milione di euro circa all’anno e ci si aspetta che venga adeguato.

A parlarne, è stato anche il direttore sportivo Manna a Sky durante la presentazione dei palinsesti di Radio Crc sulla nave Msc World Europa: «Abbiamo la volontà di continuare e lui ha la volontà di continuare con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione».