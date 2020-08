Contatti sull’asse Juve-City: Guardiola ha chiesto Alex Sandro

Si riaccende l’asse Torino-Manchester, stavolta in ballo non c’è lo United ma il City di Guardiola. Dopo aver trattato Bernardeschi e Douglas Costa con i Red Devils, la Juventus è in contatto con l’altra squadra di Manchester per Alex Sandro, pupillo del tecnico spagnolo.

Il terzino brasiliano non è incedibile per la società bianconera e dinnanzi ad offerte ritenute soddisfacenti può partire. Ecco perché dopo aver imbastito lo scambio Danilo-Cancelo nella scorsa stagione, City e Juventus sono pronte a mettere in piedi una nuova operazione.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Guardiola avrebbe espressamente chiesto alla società l’arrivo di un esterno mancino e Alex Sandro rappresenterebbe un profilo ideale per il suo gioco, fattore che ha spinto il City a prendere informazioni.

Alex Sandro è legato alla Juventus fino al 2023, ma la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte, con la valutazione del cartellino che si aggira sui 30 milioni di euro.

Il club inglese sta riflettendo sull’affare e a breve deciderà se presentare una proposta ufficiale o tirarsi indietro virando su altri profili. Novità importanti potrebbero giungere già nei prossimi giorni.