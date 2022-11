Contatti tra la Juventus e Álvaro Odriozola

La vecchia signora ha fatto il primo passo in avanti per cercare di prendere Odriozola. Un nuovo profilo che sembra essere gradito da parte dei bianconeri

Álvaro Odriozola non fa chiaramente parte del progetto del Real Madrid. infortunato per una parte di questa stagione dopo essere tornato dalla Fiorentina in estate. Carlo Ancelotti ha altre soluzioni per le fasce, con il giocatore che non rientra nei suoi piani.

La Juventus ha intenzione di acquistare qualcuno su quella fascia e potrebbe sfruttare l’occasione per prendere il giocatore ex Fiorentina dai blancos. Un giocatore che farebbe comodissimo ai bianconeri, specialmente perché lasceranno partire vari giocatori nella prossima sessione estiva di mercato.

Cosa dice Fichajes

La notizia arriva dall’omonimo portale spagnolo, che sulla questione ha detto: “I piemontesi hanno deciso di acquistare l’ala e hanno preso contatti diretti con il suo agente. Non solo, ma i bianconeri stanno anche cercando di ingaggiarlo in prestito per la seconda metà della stagione. Per questo motivo, ci sono già movimenti nel cuore della vecchia signora per cercare di ingaggiare l’ala per unirsi alla squadra piemontese. Il club sta cercando di rinforzare la squadra con l’ingaggio di questo terzino, che ha un disperato bisogno di minuti per ottenere continuità e non vedere la sua carriera ristagnare”.

Una notizia che potrebbe far piacere alla Juventus, che ha in corso un processo di rinnovazione della propria squadra. I bianconeri intendono cercare di prendere il calciatore in prestito già da gennaio portando in rosa una figura di sicuro affidamento per la nostra Serie A.