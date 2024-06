Conte a ADL: “Voglio Kim o Skriniar”

Antonio Conte avrebbe espresso ad Aurelio De Laurentiis la propria preferenza per la difesa. Vorrebbe uno tra Kim Min Jae e Milan Skriniar

Antonio Conte è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna: vuole un difensore di spessore. Uno che possa comandare la retroguardia azzurra, risultando come il più classico dei caporali delle squadre del tecnico leccese.

Le due richieste primarie sarebbero Kim Min Jae e Milan Skriniar. Entrambi giocatori graditissimi dal tecnico leccese, che avrebbe chiesto di avere almeno uno dei due. Richiesta pressoché impossibile, visti i prezzi di entrambi e la scarsa voglia di Bayern Monaco e Paris Saint Germain di cedere i due calciatori.

Il declino di Kim

Kim è diventato rapidamente una scelta fissa nella linea difensiva del Bayern. Tuchel ha inserito Kim in un posto già affollato accanto a difensori del calibro di Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt e, sei mesi dopo, Eric Dier. L’inizio sembrava promettente, ma poi si è perso.

L’exploit di Coppa d’Asia, conclusosi in semifinale dopo una corsa sciatta , costò a Kim circa un mese di mancanza in Bundesliga. Kim ha visto la su Corea del sud uscire dal torneo da bordo campo dopo essere stato sospesa per aver ricevuto due cartellini gialli.C’è stata una marcata differenza nel ruolo di Kim nella difesa del Bayern prima e dopo la sua permanenza in Qatar. Durante la sua lunga assenza, Tuchel ha dovuto provare un’altra linea difensiva, trovando in Dier qualcuno di affidabile. Quando Kim alla fine è tornato, ciò significava che c’era molta più competizione per un posto nella formazione titolare. Ora, però, il giocatore dovrà necessariamente riprendersi il suo ruolo se vuole puntare a diventare uno dei migliori difensori al mondo.