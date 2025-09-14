Napoli, Antonio Conte pazzo di Zambo Anguissa: è tra i centrocampisti più forti al Mondo?

Quando Antonio Conte è arrivato a Napoli, c’è stato un giocatore che ha subito catturato la sua attenzione: Frank Zambo Anguissa. Il tecnico non ha esitato a definirlo «un talento straordinario» di fronte a De Laurentiis, e da allora la sua stima per il centrocampista camerunese non ha fatto che crescere.

Anguissa non è un semplice centrocampista: è un calciatore completo. Con Conte, ha affinato il senso tattico e ha iniziato a trovare la rete con regolarità, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro. Il mister lo considera uno dei migliori al Mondo nel suo ruolo.

NAPOLI, FRANK ZAMBO ANGUISSA NUOVO IDOLO DI NAPOLI E DI ANTONIO CONTE: IL MISTER LO RITIENE INSOSTITUIBILE PER IL SUO CENTROCAMPO E PER L’INTERA SQUADRA

Fuori dal campo, Anguissa ha saputo conquistare anche il cuore dei tifosi. Al Maradona, il suo nome è ormai tra i più cantati, segno che il legame con la città va ben oltre le prestazioni sportive. In un Napoli che ambisce a rimanere ai vertici del calcio italiano ed europeo, avere un giocatore come Anguissa significa avere un’arma in più.