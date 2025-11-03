Conte a Manna: “Sarà la nostra arma in più”. Ecco il giocatore di cui parlava Conte

Antonio Conte avrebbe indicato a Giovanni Manna un calciatore che, secondo il tecnico salentino, sarà un’arma in più per la squadra partenopea. Il calciatore in questione è Romelu Lukaku, talento belga che al momento si trova fermo ai box per un infortunio

Romelu Lukaku l’arma in più di questo Napoli

Il Napoli di Antonio Conte sembra non essere al meglio ultimamente. Tra infortuni e risultati che stentano ad arrivare, nonostante un primo posto in classifica, i partenopei stanno vivendo una stagione di alti e bassi. Le prossime partite saranno decisive per capire le ambizioni partenopee, ma intanto Antonio Conte aspetta un rientro in particolare.

Si avvicina il rientro, infatti, di Romelu Lukaku. Il gigante belga è stato fermo per troppo tempo e la voglia di tornare a calcare i campi di calcio è enorme. Secondo Antonio Conte, infatti, lui sarà l’arma in più del Napoli.

Un Napoli che in attacco non carbura

Nonostante abbia il secondo attacco, a pari merito con il Bologna, migliore della Serie A questo Napoli non sembra carburare lì davanti. Tante delle reti sono arrivate da dietro le punte. Tra tutte le competizioni, infatti, sono soltanto 5 le reti segnate dagli attaccanti di cui 4 di Hojlund e una di Lucca. Su un totale di 20 gol segnati in stagione, roba che getta ombre sulle punte dei partenopei.