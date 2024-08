Conte a Neres: “Vieni a Napoli, esploderai definitivamente”

Antonio Conte avrebbe avuto una conversazione con David Neres in cui ha affermato che secondo lui il calciatore al Napoli sotto la sua gestione potrebbe esplodere definitivamente

David Neres ha avuto una conversazione con Antonio Conte, con quest’ultimo che lo ha contattato per dirgli “Vieni a Napoli, esploderai definitivamente”. Forti parole di stima, dunque, visto anche che il giocatore brasiliano è da anni che sta cercando di trovare una propria quadra.

Al Benfica sembra essere tornato quello di un tempo, anche se all’Ajax rendeva decisamente al doppio rispetto ad oggi. Su di lui, però, sembra esserci anche lo Zenit San Pietroburgo. Secondo il giornalista Vene Casagrande, il giocatore stesso è interessato a un simile sviluppo degli eventi. Neres gioca per il Benfica dal 2022, dove si è trasferito dallo Shakhtar Donetsk. In Ucraina, l’attaccante non ha mai giocato una sola partita a causa dell’inizio della guerra.

Il Napoli stringe

Neres è prodotto del vivaio del San Paolo, il suo contratto con il club portoghese dura fino all’estate del 2027. Nella scorsa stagione, il brasiliano ha giocato 48 partite per il club portoghese, in cui ha segnato 12 gol e fornito 16 assist. Si noti che il calcio russo è sotto le sanzioni della FIFA e della UEFA a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. A questo proposito, i club locali non partecipano alle competizioni internazionali.

Questa cosa potrebbe rendere l’addio del calciatore in direzione Napoli molto più probabile, visto anche che i partenopei hanno dalla loro il fattore Antonio Conte. Il tecnico leccese può essere una variabile molto importante nella trattativa.