Conte al Tottenhan e il sogno Koulibaly: “È tra i tre difensori più forti al Mondo”

Da qualche giorno l’allenatore italiano Antonio Conte è diventato ufficialmente il nuovo mister del Tottenham Hotspur, squadra inglese che punta ora a diventare un punto di riferimento in Premier League.

Nel club inglese, inoltre, è anche presente Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus che con Antonio Conte punta a portare il Tottenham in alto.

Per farlo, Conte è pronto a far sborsare alla dirigenza inglese cifre cospicue, soprattutto per acquistare calciatori dal campionato italiano.

Tra questi vi potrebbero essere anche alcuni calciatori della SSC Napoli, a partire dal difensore Kalidou Koulibaly. Qualche mese fa, infatti, Conte dichiarò: “Parliamo di uno dei tre difensori più forti al mondo, non a caso quando ero al Chelsea volevo portarlo a Londra“.

Koulibaly è sempre stato un pallino del tecnico italiano, ma, per questioni economiche, non è mai riuscito ad allenarlo. Ora, alla guida del Tottenham Hotspur, Conte punterà ad offrire una cifra importante alla SSC Napoli per provare a strapparlo al presidente Aurelio De Laurentiis.