Conte apre ad un lockdown a Napoli: “Il DPCM lo consente, è questo il sistema che perseguiamo”

“È contemplata la possibilità di interventi a livello territoriale, il Dpcm lo consente, è questo il sistema che perseguiamo”. Sono queste le parole di Giuseppe Conte in merito ad un possibile lockdown dell’intera provincia di Napoli.

Nelle ultime ore, infatti, è insistente la notizia di un possibile lockdown in Campania, riferito, però, solo alla città di Napoli.

Il consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, l’aveva già anticipato: “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no“.

Se il numero dei contagi dovesse aumentare anche nei prossimi giorni, è quindi possibile che Napoli vada davvero in lockdown per un periodo compreso tra le 2 e le 3 settimane.

Una possibilità che non piace al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il quale ha chiesto soprattutto chiarezza alle istituzioni: “Se le strutture tecniche, il Comitato tecnico scientifico, l’Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Governo, la Regione, hanno degli elementi, è inutile far fare una dichiarazione anche al più autorevole degli esperti. Qua le parole sono piombo: se sono queste le condizioni, chi ha gli elementi per fare una comunicazione ufficiale lo facesse innanzitutto nei luoghi istituzionali“.