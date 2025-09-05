Conte aveva indicato un nome per il mercato estivo, poi sfumato

Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, ha manifestato in più occasioni una forte ammirazione per Zion Suzuki, giovane portiere giapponese del Parma. Nonostante la fiducia riposta in Alex Meret, titolare indiscusso degli azzurri nelle ultime stagioni, l’allenatore pugliese desiderava affiancargli un profilo internazionale capace di garantire affidabilità non solo in Serie A, ma soprattutto in Champions League, competizione nella quale la società partenopea intende recitare un ruolo da protagonista.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, durante le trattative estive il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, aveva preso in considerazione due alternative di spessore per la porta: il serbo Vanja Milinkovic-Savic e, appunto, Suzuki. Conte, dal canto suo, aveva espresso una preferenza netta: avrebbe accettato soltanto uno tra questi due nomi, convinto che entrambi potessero alzare il livello qualitativo della rosa.

La pista che portava a Suzuki, tuttavia, si è rivelata più complicata del previsto. Il Parma, consapevole del valore e del potenziale del suo estremo difensore, ha fissato una valutazione molto alta, oscillante tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal club azzurro, che pur riconoscendo le qualità del giocatore, non ha ritenuto opportuno investire una somma così importante in quel ruolo.

Oltre all’ostacolo economico, anche le volontà del calciatore hanno influito sul mancato accordo. Nell’anno del Mondiale, infatti, Suzuki non era intenzionato a cambiare squadra. Il portiere giapponese preferiva restare a Parma, dove poteva contare su continuità di rendimento e minuti preziosi, fondamentali per presentarsi nella miglior condizione possibile agli appuntamenti con la nazionale.

Alla fine, dunque, l’operazione non è andata in porto e Conte ha dovuto rinunciare a uno dei suoi desideri di mercato accontentandosi però di Milinkovic Savic. Nonostante ciò, il tecnico resta convinto estimatore di Suzuki, un profilo che in futuro potrebbe tornare d’attualità per il Napoli qualora si aprissero nuove opportunità.