Conte preferisce Bonny a David

Il Napoli è alla ricerca di un bomber che possa affiancare e che possa fare concorrenza al belga Romelu Lukaku. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di Jonathan David, giovane attaccante canadese classe 2000 in uscita dal Lille a costo zero.

Ma non sarà quest’ultimo il nuovo attaccante del Napoli. L’affare ha infatti subito una brusca frenata su suggerimento del mister, Antonio Conte, il quale, come si sa, è stato confermato come allenatore degli azzurri anche per la prossima stagione e ha preso quindi in mano anche le redini del mercato.

Conte chiede caratteristiche ben precise per quel ruolo e, stando al giornale Corriere dello Sport, il preferito sarebbe Yoan Bonny, attaccante del Parma, autore di una discreta stagione quest’anno con il club emiliano. Per Bonny e Kevin De Bruyne, si attendono novità nei prossimi giorni.

E’ già fatta invece per Luca Marianucci, difensore centrale in arrivo dall’Empoli per circa 10 milioni di euro. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole dare a Conte una rosa molto competitiva che possa affrontare al massimo le 3 competizioni del prossimo anno.