Conte: “Buongiorno vale più di 40 milioni”

Secondo indiscrezioni arrivate nelle ultime ore, Antonio Conte avrebbe detto ad alcuni suoi collaboratori che Alessandro Buongiorno varrebbe molto di più rispetto a quello che è il suo attuale valore: 40 milioni

Alessandro Buongiorno si sta rivelando una forza in più per questo Napoli. Lo abbiamo visto, lo abbiamo elogiato e lo abbiamo ammirato, ma il suo contributo è da sottolineare ogni volta che mette il suo in campo. Il giocatore ex Torino, infatti, è diventato in poco tempo il “cocco” di Antonio Conte.

Voci di corridoio, infatti, dimostrerebbero come il tecnico salentino straveda per il difensore azzurro. Infatti, avrebbe dichiarato ad alcuni suoi collaboratori che il giocatore varrebbe molto più dei 40 milioni di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi. Un valore ben più elevato.

I motivi dietro al rifiuto alla Juventus

La Juventus era ansiosa di ingaggiare Alessandro Buongiorno quest’estate e sperava di farne un altro sgarro per un giocatore del Torino. La Juventus aveva già ingaggiato in modo simile Gleison Bremer, con il brasiliano che è diventato un pilastro fondamentale della difesa.

Pochi giorni fa, Buongiorno ha rivelato perché ha rifiutato i bianconeri: “Mi sembrava di tradire me stesso”. Poi, qualche retroscena sull’Atalanta: “Fu un’occasione negli ultimi giorni del mercato estivo 2023, la trattativa fra i club era molto avanzata. Io però non me la sentivo in quel momento: dentro di me sapevo che avrei potuto dare ancora qualcosa al Torino e a me stesso rimanendo lì. Così, ho sentito il presidente Cairo e gli ho spiegato le mie ragioni: lui ha capito subito e abbiamo deciso insieme di proseguire. In questi casi non è mai facile scegliere, ma quando decido qualcosa tendo a non avere rimorsi: vado dritto per la mia strada”.