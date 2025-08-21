Napoli, Antonio Conte ha scelto il nuovo attaccante per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku

In vista dell’inizio della nuova stagione, il Napoli è al lavoro per trovare un attaccante di alto profilo capace di far fronte all’assenza prolungata di Romelu Lukaku, destinato a restare fuori per circa 3-4 mesi a causa di un infortunio. Nel mirino del tecnico Antonio Conte c’è Rasmus Højlund, il giovane centravanti del Manchester United. Secondo l’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, il club azzurro starebbe sondando una formula elegante: prestito oneroso con diritto di riscatto.

La presenza carismatica di Conte, che avrebbe già contattato il giocatore per convincerlo, sarebbe un punto a favore del club azzurro. Il pressing verso il giocatore è forte, mentre l’intesa con il Manchester United sarebbe alla portata. Tuttavia, la differenza di vedute riguarda soprattutto la modalità del trasferimento: Højlund preferirebbe una clausola di riscatto obbligatorio per avere maggiori certezze, mentre il Napoli predilige una formula più flessibile, intervenendo come investimento a medio-lungo termine, non solo come soluzione all’emergenza.

Oltre al danese, il club sta valutando anche altre opzioni. Tra i nomi sul tavolo figurano Artem Dovbyk, attaccante in uscita dalla Roma, con il quale sarebbe già stata ipotizzata una proposta: contratto lungo (6 anni) a circa 3 milioni netti annui, e possibilità di prestito con riscatto. Altri profili valutati per l’attacco includono Andrea Pinamonti, Moise Kean e Tolu Arokodare, nomi dal potenziale interessante, con formule leggere e versatili per il club.

Queste le dichiarazioni di Di Marzio: “[…] Puntando però su due aspetti: la Champions, che il Milan non ha in questa stagione, la Champions potrebbe essere un fattore per cercare di convincere Hojlund, la presenza di Antonio Conte che vuole Hojlund a tutti i costi. Sicuramente parlerà o ha già parlato con Hojlund in questi giorni, come fa sempre con i giocatori che vuole, per cercare di convincerli a venire”.

“Adesso il pressing del Napoli è soprattutto sul giocatore, perché l’intesa col Manchester United la si trova. E’ col giocatore per fargli accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. L’alternativa resta Dovbyk, per il quale il Napoli non ha preso ancora contatti diretti con la Roma”