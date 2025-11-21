Il Mattino – Discorso di Conte alla squadra: vuole di più

Tutti gli azzurri sono finalmente rientrati dalle rispettive nazionali, Antonio Conte ha potuto finalmente parlare a tutta la squadra. Il tecnico vuole che la sua squadra si rialzi e torni a lottare ed a correre come fatto nella vittoriosa stagione passata.

“Azzeriamo tutto e ripartiamo. Abbiamo lo scudetto ancora sul petto”, questo il succo del messaggio lanciato alla squadra dal tecnico ex Inter e Chelsea riportato dal quotidiano Il Mattino. Il messaggio era rivolto a tutti i giocatori azzurri ma soprattutto ai quattro leader del gruppo, Scott McTominay, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund.

Loro quattro dovranno prendere per mano la squadra e dimostrare quindi più degli altri. La sfida del Maradona contro l’Atalanta del neotecnico Raffaele Palladino, appena subentrato a Ivan Juric sulla panchina bergamasca, sarà fondamentale per il continuo della stagione, sia per la classifica sia per far ritrovare entusiasmo agli azzurri.

Dopo l’Atalanta, il Napoli avrà altre partite abbastanza difficili. Infatti, gli azzurri sfideranno in ordine il Qarabag in Champions League, la Roma fuori casa, il Cagliari in Coppa Italia e poi la Juventus di Luciano Spalletti.