Conte e il Napoli ad un bivio, i tifosi: “Solo lui può sostituirlo”

I partenopei sembrano essere schierati in due gruppi per l’addio di Antonio Conte. C’è chi vuole rimanga e chi vuole vada via, ma alcuni sanno già dare il nome di un suo possibile sostituto

Antonio Conte può andare via da Napoli?

La situazione tra gli azzurri e il tecnico salentino inizia a farsi incandescente, con quello che sembrava in estate un continuo idilliaco di questa storia che si sta trasformando, lentamente, in un incubo senza fine per i tifosi partenopei. Un incubo che sembra, però, destinato a fermarsi.

Infatti, la maggior parte dei tifosi vuole la conferma del tecnico che – per ora – non è minimamente a rischio. Il problema è che il pericolo di sue dimissioni, che sia ora o l’estate prossima, potrebbe farsi concreto se la situazione dovesse lentamente peggiorare. Secondo alcuni tifosi l’unico che potrebbe sostituirlo è Roberto Mancini, visto che è abituato a certe piazze, ma è davvero così?

Gli allenatori che potrebbero far bene

Roberto Mancini sarebbe potenzialmente una scelta non ottimale per questo Napoli, considerato che andrebbe a snaturare di tanto la natura della squadra. Il tecnico italiano sta per sposare la causa dei qatarioti dell’Al Sadd, ma oltre a quello il suo modulo preferito è il 3-4-2-1 che costringerebbe la squadra ad allontanarsi dall’attuale gioco offensivo sulle fasce.

Tra gli allenatori potenzialmente ottimi per questo Napoli, con un gioco simile a Conte, gente come Xavi, Marco Rose e Bruno Lage. Thiago Motta potrebbe essere un’idea nel caso in cui si voglia passare ad un attacco con una punta supportato da tre dietro ad elaborare, ma anche qui a stagione in corso sarebbe una forzatura. Xavi e Lage avrebbero un modulo simile, con Marco Rose che, invece, permetterebbe di creare un qualcosa di differente con un 4-4-2 offensivo che potrebbe essere tatticamente avvincente da interpretare.