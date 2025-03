Conte e il Napoli, avanti insieme: nessun addio a fine stagione

Antonio Conte non ha intenzione di lasciare il Napoli al termine del campionato, secondo quanto riportato da AreaNapoli.it. Le indiscrezioni su una possibile separazione vengono smentite dall’entourage dell’allenatore, che ribadisce come la sua permanenza non dipenda dai risultati ottenuti in questa stagione. Indipendentemente dall’esito del campionato, il tecnico salentino resterà almeno per un altro anno.

Il Napoli rappresenta una sfida per Conte

L’accordo firmato la scorsa estate con Aurelio De Laurentiis ha una scadenza fissata al 2027 e include una clausola a favore dell’allenatore attivabile dal 2026.

Al di là degli aspetti contrattuali, però, la volontà di Conte è chiara: il progetto Napoli rappresenta una sfida personale, e l’idea di cambiare panchina non rientra nei suoi piani, nonostante alcune speculazioni mediatiche degli ultimi giorni.

La priorità è affrontare al meglio il presente, con la testa rivolta esclusivamente al campionato. Il momento non è semplice, ma l’attenzione è tutta sulla prossima sfida contro l’Inter, gara cruciale per il prosieguo della stagione.

L’allenatore ha chiesto ai suoi uomini di puntare alla vittoria, consapevole che conquistare tre punti contro una diretta concorrente avrebbe un impatto significativo non solo sulla classifica, ma anche sul morale della squadra. Un successo potrebbe rappresentare la svolta necessaria per affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni.