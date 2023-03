Conte e il Tottenham si saluteranno a fine anno, ritorno all’Inter?

L’eliminazione contro il Milan brucia parecchio in casa Tottenham. Il rapporto tra Conte e la società è ai minimi termini, sopratutto dopo la partita di Champions League. Il tutto è reso più grave considerando che i londinesi hanno speso nel mercato 2022/23 ben 178 milioni di euro, mentre l’unico investimento degno di nota per il Milan è Charles De Ketelare (ben 35 milioni),contro gli spurs tristemente relegato in panchina per l’ennesima volta.

In ogni caso il Tottenham lascia un’altra competizione stagionale, dopo essere uscito dalla Coppa di Lega Inglese e dalla FA Cup. Agli Spurs resta solo la Premier League, dove sono in corsa per il piazzamento alla prossima Champions League. Questo significa un’altra stagione senza trofei in bacheca per gli Spurs. Nemmeno un tecnico vincente commeConte è riscito a invertire questo trend.

Ma l’amore e il supporto con l’ambiente Spurs non è mai sbocciato e ad oggi è difficile ipotizzare che l’ex allenatore di Juventus ed Inter resti ancora a Londra anche nella prossima stagione. Come sottolinea il Corriere della Sera, il divorzio è una formalità secondo gli inglesi. Tanto che a Londra si parla già del successore, dal possibile ritorno di Pochettino, sino a Luis Enrique e Spalletti: