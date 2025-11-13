Conte e la mossa a sorpresa di ADL: possibile rinnovo in vista?

Antonio Conte si è preso un po’ di tempo da solo fuori dal Napoli, visto anche un periodo fin troppo negativo con l’ambiente che lo starebbe portando anche a pensare di lasciare l’azzurro. Situazione, però, per ora soltanto rimandata. Aurelio De Laurentiis, intanto, starebbe pensando ad un rinnovo

Antonio Conte si prende una pausa dal Napoli

Per qualche tempo non si vedrà e non si sta vedendo Antonio Conte sulla panchina del Napoli durante gli allenamenti. Il tecnico salentino sta cercando riposo, specialmente perché il periodo attuale sembra abbastanza pesante attorno a lui.

Una situazione che non ha molti precedenti nel panorama calcistico italiano, con un tecnico che raramente si è preso del tempo da solo e lontano dagli allenamenti della propria squadra. Una scelta che fa riflettere e pensare effettivamente: le strade del Napoli e di Antonio Conte continueranno insieme o sono destinate a separarsi?

L’offerta di rinnovo e la possibile risposta di Antonio Conte

Indubbiamente si sta passando da un estremo all’altro. La scorsa stagione Antonio Conte si era lamentato di una mancanza di giocatori in rosa, perché voleva rinforzi e quelli che avrebbe potuto decidere lui. In questa, invece, sono ben dieci i volti nuovi e Antonio Conte stesso se ne è lamentato. Una situazione assurda che denota come il tecnico salentino sia uno con cui è difficile aver a che fare, ma con Aurelio De Laurentiis che vuole comunque provare ad ingolosirlo con un rinnovo al rialzo, all’interno di un biennale. Una scelta che si discuterà concretamente, ma che bisogna capire se ingolosirà il tecnico salentino.