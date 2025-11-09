Conte e le possibili dimissioni da allenatore del Napoli: parole forti, decisione sarà presa con la società

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare più incerto che mai. L’allenatore ha mostrato grande delusione e amarezza nel post partita, lasciando intendere che la sua esperienza in azzurro potrebbe interrompersi prima del previsto. Le sue parole, cariche di tensione e autocritica, hanno trasmesso l’immagine di un tecnico insoddisfatto non solo dei risultati, ma anche dell’atteggiamento e dello spirito della squadra.

Conte non ha nascosto il proprio malessere per la mancanza di compattezza, di energia e di identità del gruppo. Ha parlato di un Napoli spento, senza reazione, distante dalla mentalità e dall’intensità che lui pretende. Nelle sue dichiarazioni si è percepita una stanchezza profonda, quella di chi sente di non riuscire a incidere come vorrebbe.

Intanto, sul web, monta la protesta dei tifosi: il trend #ConteOut ha invaso i social nelle ultime ore. Molti sostenitori partenopei chiedono apertamente le dimissioni del tecnico, delusi dalle prestazioni e dall’atteggiamento visto nelle ultime uscite. La piazza è in fermento, e la sensazione è che il Napoli sia arrivato a un punto di non ritorno: o Conte trova subito la svolta, o il suo ciclo potrebbe prendere una brutta piega.

Le dimissioni, dunque, non appaiono soltanto una provocazione ma una possibilità concreta. Conte ha più volte sottolineato la propria responsabilità per il momento negativo. Al tempo stesso, il riferimento alla mancanza di “cuore” e di “anima” nella squadra suona come una denuncia diretta verso un gruppo che sembra non rispondere più ai suoi stimoli. La società, nonostante il periodo poco favorevole, è con il mister.