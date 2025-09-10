Conte e Manna in piena sinergia: “Abbiamo chiuso un grandissimo colpo”

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku in amichevole estiva, in casa Napoli c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad acquistare un sostituto all’altezza. Molti sono stati i nomi sondati, ma alla fine la scelta è stata chiara e anche abbastanza tempestiva.

Il Napoli ha infatti chiuso con successo la trattativa per Rasmus Hojlund che aveva chiuso la sua esperienza al Manchester United tra luci e ombre. Secondo quanto riportato da Canale Otto, Conte avrebbe dato immediatamente un parere estremamente positivo sul giocatore, spingendo con forza per portarlo in azzurro. Una volta concluso l’accordo, l’allenatore non ha nascosto la propria soddisfazione, rivolgendosi al direttore sportivo Giovanni Manna con parole eloquenti: “Livello altissimo, abbiamo chiuso un grande colpo”.

La firma di Hojlund, però, non è arrivata soltanto grazie a valutazioni tecniche o a trattative economiche, ma soprattutto grazie all’intervento diretto di Conte. Il mister ha infatti preso in mano la situazione, parlando personalmente con l’attaccante e illustrandogli in modo dettagliato il progetto che il Napoli intende portare avanti. Una mossa che ha fatto la differenza e che ha convinto il giocatore della bontà della scelta.

Hojlund, dal canto suo, ha trovato nelle parole del tecnico un motivo di fiducia e di stimolo. La stima espressa da Conte e la prospettiva di un percorso di crescita in un club ambizioso come il Napoli hanno pesato in maniera decisiva sulla sua decisione finale. Il giovane danese è infatti consapevole che in Campania potrà avere lo spazio e la fiducia necessari per affermarsi definitivamente ad alti livelli.

L’operazione, dunque, non rappresenta soltanto un investimento importante della società, ma anche la dimostrazione di come la figura di Conte riesca a incidere a 360 gradi. La capacità di attrarre talenti, di motivarli e di inserirli in un progetto competitivo conferma l’impronta manageriale di un allenatore che va ben oltre il campo. Per il Napoli si tratta di un passo significativo verso un futuro ambizioso, con la certezza che la mano del suo tecnico sarà sempre decisiva.