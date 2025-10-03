Conte elogia il suo nuovo campione: “Un calciatore fortissimo”

L’impatto di Rasmus Hojlund con l’ambiente Napoli è ottimo, considerando che ha segnato già tre reti in cinque presenze e si sta caricando la squadra sulla spalle. Il danese potrebbe addirittura ritrovarsi a rubare il posto a Romelu Lukaku nei prossimi mesi, considerando anche che quando tornerà dall’infortunio il belga dovrà comunque riprendersi di condizione

Impatto incredibile

Una rete contro la Fiorentina, due contro lo Sporting Lisbona e buoni spunti nelle restanti tre partite giocate. Rasmus Hojlund sta dimostrando di voler tornare ad essere il talento purissimo già visto all’Atalanta e che si era un po’ nascosto a Manchester.

Il danese sta vivendo un periodo ottimo, dove ha segnato già gol decisivi. Deve decisamente migliorare in fase di costruzione, per ora in Serie A ha tirato in porta solo 2 volte, ma lavora bene con la squadra. Si ritrova ad avere un 73 % di precisione passaggi, 61 % di duelli vinti e a sbattersi tanto per la squadra. Può migliorare ancora tanto, ma gli spunti ci sono.

L’oblio di Manchester

In sole cinque partite il danese ha già raggiunto il 30 % dei gol fatti al Manchester United in 47 partite giocate della scorsa stagione. 10, infatti, le reti fatte in Inghilterra dall’attaccante ex Atalanta nella scorsa stagione, dove è sembrato totalmente irriconoscibile rispetto alla parentesi a Bergamo. Ma, si sa, lo United da ormai anni sembra essere un buco nero. Perfino Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo stanno faticando in questo contesto, quest’anno, eppure sono tutti giocatori che l’anno scorso anno brillato.