Napoli, dopo settimane horror un sospiro di sollievo: Stanislav Lobotka pronto al rientro?

La vittoria contro il Lecce ha portato entusiasmo e tre punti preziosi in casa Napoli, ma non è l’unica buona notizia per Antonio Conte. Oltre al successo in campionato, infatti, arriva anche un aggiornamento importante sul fronte infermeria: Stanislav Lobotka è ormai vicino al rientro.

Il centrocampista slovacco, fermo da alcune settimane per un problema muscolare, ha ripreso ad allenarsi parzialmente e le sensazioni sono molto positive. Già nella prossima gara di campionato potrebbe tornare in panchina, segnale evidente di un recupero ormai quasi completo. Conte non vuole forzare i tempi, ma la disponibilità del regista azzurro rappresenta un passo fondamentale verso il ritorno alla normalità.

L’obiettivo è chiaro: avere Lobotka pronto per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di martedì prossimo. Il tecnico pugliese spera di poterlo schierare titolare in una partita chiave per il cammino europeo del Napoli, dove la sua visione di gioco e la capacità di gestire i ritmi diventano armi imprescindibili.

Dopo settimane di emergenza e tanti infortuni, il recupero di Lobotka suona come una boccata d’ossigeno per Conte e per tutta la squadra. Il Napoli ritrova uno dei suoi leader tecnici e mentali, un elemento indispensabile per dare equilibrio e continuità a un centrocampo che, senza di lui, ha inevitabilmente sofferto.