Napoli, Conte esulta: Rrahmani recupero al 100% dopo oltre due mesi di stop

Dopo oltre due mesi di stop, Amir Rrahmani è finalmente tornato a disposizione di Antonio Conte. Il difensore kosovaro ha superato completamente i problemi fisici che lo avevano costretto ai box, svolgendo regolarmente gli ultimi allenamenti con il gruppo e dimostrando di essere al 100%. Ora lavora per una maglia da titolare fin da subito.

La sua assenza si è fatta sentire, ma il tecnico azzurro è riuscito comunque a sopperire con intelligenza, affidandosi di volta in volta a Beukema e Juan Jesus. Entrambi hanno risposto con impegno e solidità, ma la leadership e la personalità di Rrahmani in difesa erano elementi difficili da sostituire.

Ora Conte può tornare a contare sul suo pilastro centrale, fondamentale per il gioco del mister. Il suo rientro rappresenta una boccata d’ossigeno per un reparto che ha vissuto settimane complicate, tra acciacchi e rotazioni forzate.

Rrahmani è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, con la consueta grinta e determinazione. E Conte, dopo tanta attesa, può finalmente esultare per un recupero che vale come un vero e proprio acquisto di lusso.