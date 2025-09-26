Conte felice: due buone notizie in vista della sfida con il Milan

Antonio Conte ha due ottime notizie in vista della partita contro il Milan del prossimo turno di campionato. Il tecnico partenopeo, infatti, si ritroverà a riavere due giocatori che nell’ultimo periodo si sono ritrovati infortunati

Antonio Conte sorride

Tornano sia Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi per la sfida contro il Milan del prossimo turno di Serie A. Il calciatore kosovaro sarà disponibile e, quasi sicuramente, ci sarà. Almeno in panchina la sua presenza sarà possibile, poi starà ad Antonio Conte decidere se farlo giocare o meno. La possibilità di una maglia da titolare è elevata.

Stesso discorso per Pasquale Mazzocchi, che nell’ultimo periodo non ha minimamente visto il campo. Per lui non è neppure arrivato il debutto stagionale in Serie A, con Antonio Conte che vorrebbe provare a dargli una chance. Anche se, al momento, la possibilità di vedere Mazzocchi trasferirsi altrove a gennaio sembra diventare concreta.

Sfida infuocata

Quella con il Milan si prospetta una sfida molto accesa, specialmente perché i partenopei si ritroveranno a lottare per cercare di mantenere la testa della classifica, contro una squadra che sta macinando risultati positivi. Il Milan può essere pericoloso, parola di Adrien Rabiot che in una recente intervista ha addirittura dichiarato che vorrebbe segnare l’unico gol del match e vincere di “Corto Muso”.