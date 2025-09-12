Conte ha ancora dei dubbi sulle condizioni fisiche di due azzurri in vista della Fiorentina

Alla vigilia della sfida di campionato del Napoli all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, una delle principali preoccupazioni in casa azzurra sono le condizioni fisiche di due giocatori: David Neres e Miguel Gutiérrez. La loro presenza al Franchi resta in bilico e alimenta le discussioni tra gli addetti ai lavori e i supporter partenopei.

Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, ha spiegato che Neres era stato tenuto a riposo contro il Cagliari per precauzione. Secondo le sue parole, l’attaccante brasiliano avrebbe dovuto recuperare in tempo per la gara di Firenze. Tuttavia, le notizie provenienti dalla stampa non sono altrettanto ottimistiche. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha manifestato alcune perplessità sull’effettivo impiego dell’ex Benfica, lasciando intendere che la decisione definitiva verrà presa soltanto all’ultimo momento.

Il quotidiano milanese riporta infatti che nella giornata odierna lo staff tecnico e medico valuterà con attenzione sia Neres sia Gutierrez. Solo se entrambi offriranno garanzie di piena forma fisica potranno accomodarsi in panchina e mettersi a disposizione di Conte per il match contro la Fiorentina. Altrimenti, il loro rientro sarà rinviato di qualche giorno.

In caso di forfait, i due giocatori punteranno a tornare per i prossimi impegni del Napoli, particolarmente impegnativi. Dopo la trasferta di Firenze, gli azzurri affronteranno infatti il Manchester City in una prestigiosa sfida europea e successivamente il Pisa in campionato. La società resta comunque fiduciosa: il recupero completo dovrebbe essere imminente.

Da segnalare che per quanto riguarda l’esterno ex Girona, era stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 luglio. Il suo percorso di riabilitazione procede però secondo i tempi previsti, e il ritorno in campo appare ormai vicino. Per i tifosi partenopei, l’attesa potrebbe quindi concludersi presto, con la speranza di rivedere entrambi i giocatori pronti a dare il proprio contributo già nei prossimi decisivi impegni.