Conte ha cambiato idea su Lucca? L’italiano può partire: ecco cosa succede

Dopo il mercato estivo che ha portato a Napoli ben nove nuovi innesti, sono due in particolare i calciatori che finora non hanno convinto e hanno deluso le aspettative dei tifosi: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi i giocatori del reparto offensivo azzurro hanno trovato poco spazio o hanno contribuito poco al primo posto del Napoli.

Secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, entrambi non sono affatto sicuri di rimanere a lungo al Napoli e specialmente Noa Lang potrebbe già essere messo sul mercato nella finestra di trasferimenti invernale.

L’ex PSV ha avuto una chance con una maglia da titolare nell’ultima trasferta di Lecce risolta dal colpo di testa di Anguissa dopo lo spavento del rigore fallito da Camarda. L’esterno d’attacco olandese non ha convinto e a parte l’illusione del goal annullato allo scadere contro il Torino non è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino di una gara.

Anche su Lorenzo Lucca ci saranno importanti riflessioni. Arrivato in estate con un esborso di circa 35 milioni di euro all’Udinese, si è ritrovato subito sotto nelle gerarchie sia a Romelu Lukaku che a Rasmus Hojlund. Con il rientro del belga, per il quale manca circa un mese, il suo spazio sarà ancor di più limitato.

Nonostante l’infortunio del danese e l’assenza di Lukaku, Antonio Conte ha preferito schierare David Neres falso nueve contro l’Inter non concedendo al classe 2000 neppure pochi minuti da subentrante nel secondo tempo. In otto gare di Serie A e due di Champions League, Lucca è riuscito a segnare solamente contro il Pisa nella vittoria per 3-2 al Maradona dello scorso 22 settembre.