Conte ha deciso: Simeone sarà parte del suo attacco

In attesa di sbrogliare la matassa Romelu Lukaku-Victor Osimhen, Antonio Conte ha deciso che Giovanni Simeone resterà ancora a Napoli

Se qualche giorno fa sembrava fosse possibile l’addio di Giovanni Simeone al Napoli, ora la trattativa con qualsiasi squadra potrebbe essere interrotta sul nascere. Infatti, Antonio Conte sembra voler trattenere il calciatore argentino.

Il cholito, infatti, avrebbe convinto il tecnico salentino che vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione. Se Walid Cheddira e Victor Osimhen, invece, sono in procinto di lasciare Napoli il calciatore argentino sembra rimarrà. Potrebbe entrare anche Romelu Lukaku, che però è legato alla trattativa che vede Victor Osimhen dire addio al capoluogo campano.

Il Betis sembrava potesse chiudere

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni in Spagna, il Real Betis di Siviglia aveva in mente di chiudere un altro colpo con i partenopei. Il Real Betis, infatti, si sta preparando a nuovi grande mosse per avere la migliore rosa possibile per questa stagione. Per quanto riguarda l’arrivo di un difensore centrale, l’accordo con il Napoli per Natan ha portato il brasiliano a vestire la maglia biancoverde ma sembrava potesse esserci almeno un altro giocatore a partire per la Spagna.

La stessa formula che si è utilizzata per Natan, il prestito con diritto di riscatto, sarebbe potuta essere la stessa per prendere Giovanni Simeone. Un attaccante che non ha molti minuti nella rosa dei partenopei, ma su cui Conte sembra deciso a puntare. Ora vedremo quindi su chi vireranno i biancoverdi visto che l’argentino è convinto di restare in azzurro ancora un anno.