Conte ha le idee chiare: vuole il rinnovo di Anguissa

Il Napoli sta attraversando un momento cruciale della stagione e Antonio Conte è determinato a mantenere alta la concentrazione della squadra fino alla fine del campionato. L’allenatore ha costruito un gruppo solido e compatto, capace di seguire fedelmente le sue direttive. La fiducia nei suoi giocatori è totale, e più volte ha sottolineato di essere pronto a “fare la guerra” con loro, evidenziando il grande spirito di sacrificio e la dedizione che la squadra sta mettendo in campo.

Uno degli elementi chiave della rosa è Frank Zambo Anguissa, centrocampista che ha ritrovato brillantezza sotto la gestione di Conte. Il tecnico stravede per lui e sta spingendo affinché il suo contratto venga rinnovato al più presto. La società sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti, in modo da blindare un giocatore considerato essenziale per il progetto tecnico del Napoli. Conte non vuole rischiare di perdere un elemento così importante e chiede che la situazione venga definita in tempi brevi.

L’esperto di mercato Emanuele Cammaroto, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero, ha confermato l’intenzione del club di prolungare il contratto del centrocampista: “Il Napoli sta lavorando per alzare l’offerta ad Anguissa, Conte vuole la quadra al più presto. Il Napoli ha l’opzione unilaterale, ma non verrà esercitata, perché si lavora ad un rinnovo consensuale”. La trattativa è in corso e il Napoli vuole evitare che possano sorgere complicazioni.

Un altro tema caldo in casa azzurra è il futuro del portiere Alex Meret. Il Napoli sta discutendo il suo rinnovo, anche se manca ancora qualche dettaglio per arrivare alla firma. “Meret? Il Napoli lavora al rinnovo, manca ancora qualcosina, il portiere gode della stima di Conte, però l’allenatore azzurro vuole alzare l’asticella per il prossimo anno”, ha aggiunto Cammaroto. Il club partenopeo valuta tutte le opzioni per il futuro della porta, senza escludere possibili sorprese sul mercato.

Conte e la società sono quindi al lavoro per rafforzare la squadra e gettare le basi per la prossima stagione. L’obiettivo è quello di mantenere i giocatori più importanti e, se si presentassero occasioni di mercato vantaggiose, coglierle al volo. “Se dovessero capitare delle grandi occasioni, il Napoli terrà le antenne dritte”, ha concluso Cammaroto, lasciando intendere che il club è pronto a qualsiasi scenario.