Conte ha scelto il difensore da affiancare a Rrahmani: avanti tutta

Antonio Conte sarebbe convinto dal provare il tutto per tutto per Sam Beukema. Il calciatore olandese il prescelto per la difesa partenopea, con il tecnico salentino che vuole una retroguardia ben più rocciosa

Avanti tutta con Beukema

L’olandese è in cima alla lista dei desideri del Napoli e del tecnico partenopeo Antonio Conte. Lo stesso allenatore leccese si è esposto su Sam Beukema, che sarebbe il preferito per la difesa e da affiancare, o per far rifiatare, Rrahmani. Il Bologna continua a sparare alto, con cifre vicine ai 40 milioni di euro, ma sembra si possa arrivare ad una soluzione.

Infatti, i partenopei, starebbero cercando di ammorbidire il club felsineo cercando di puntare fortemente sul volere del giocatore. Intanto, il Bologna si sta muovendo su vari profili per sostituire l’olandese. C’è Akçiçek, addirittura Solet, Hajdari, Cesar Tarrega e Ismajili. Per quest’ultimo, però, da registrare il Torino che è quasi in chiusura.

Trattativa da chiudere nel minor tempo possibile

Il Napoli, intanto, sta cercando di far breccia con decisione tra le volontà del Bologna. I rossoblù sembrano intenzionati a cederlo solo davanti ad un’offerta irrinunciabile, quali 40-45 milioni, ma come detto potrebbe pesare il volere di Beukema. A quel punto, i felsinei tenterebbero prima di sostituirlo a dovere, il primo della lista sarebbe Solet ma potrebbero prendere ben due difensori.