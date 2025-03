Conte ha scelto: vuole Lucca per l’estate

Antonio Conte sembrerebbe essersi deciso, vuole Lorenzo Lucca per la prossima stagione. Il calciatore dell’Udinese ha una valutazione alta

Lorenzo Lucca al Napoli è un’occasione irripetibile. Il talento italiano sembra entrato nel mirino di Antonio Conte, che lo vuole ad ogni costo. Il problema? L’Udinese ha già sparato alto per il prezzo di cartellino. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i friulani vorrebbero circa 40 milioni di euro per privarsi del talento ex Ajax e Pisa.

Soldi che il Napoli non sembra intenzionato a versare ma che, anzi, potrebbe decidere di convertire con un’offerta cash più contropartite tecniche. I partenopei, infatti, potrebbero decidere di inserire nella trattativa 20/25 milioni più i cartellini di alcuni giocatori. Tra di questi ci sarebbero Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, entrambi attualmente in prestito. Da non scartare la possibilità Obaretin, così quella che porta il nome di Coli Saco. Quest’ultimo intriga meno, ma il Napoli sembra intenzionato a provarci.

Conte lo vuole

Lorenzo Lucca è considerato una delle principali opportunità per il Napoli per rafforzare il proprio attacco. Il Napoli preferisce Lucca e lo segue dalla scorsa estate. Ci sono stati contatti tra i due club e Lucca potrebbe ricevere uno stipendio significativamente più alto, diventando potenzialmente la riserva di Lukaku. Antonio Conte sarebbe intrigatissimo dalla possibilità e lo vorrebbe ad ogni costo.

Lorenzo Lucca è stato oggetto di interesse da parte di molti club durante la sessione di calciomercato di gennaio. Nonostante l’interesse di diversi club, l’Udinese ha deciso di rinviare qualsiasi discussione fino alla fine della stagione. Il Napoli ha avviato contatti con l’agente di Lucca, Giuseppe Riso, indicando il proprio interesse nell’acquisto del giocatore. L’Udinese ha le sue valutazioni, ora sta al Napoli provare a convincerli.