Conte ha voluto un azzurro a tutti i costi

I partenopei avrebbero potuto prendere Ange-Yoan Bonny dal Parma, ma Antonio Conte ha insistito affinché Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna prendessero Lorenzo Lucca a tutti i costi

Una serata da Champions da dimenticare

La serata di ieri può dirsi una delle peggiori pagine europee dei partenopei. Sei gol presi dal Psv Eindhoven, diventata la partita in cui il Napoli ha preso maggiori gol in una coppa europea. Infatti, prima di ieri il record in negativo risaliva agli anni 60 quando il Napoli prese 5 reti in Coppa delle fiere dagli scozzesi dell’Hibernian.

Alcuni dei protagonisti della notte italiana di Champions, però, sono stati anche sotto l’occhio del mercato partenopeo la scorsa estate: Lorenzo Lucca e Ange-Yoann Bonny. Due calciatori che, a modo loro, ieri sera sono riusciti a catalizzare l’attenzione dell’Italia del calcio su di loro.

Poteva essere azzurro

Nel mercato estivo, infatti, i partenopei hanno sondato anche il profilo del francese ora all’Inter. Ieri sera ha servito l’ennesimo assist di stagione, siamo a 4 in 10 partite totali con l’Inter e sembra non volersi fermare. Un possibile rimpianto per i partenopei, che però sembrano consolarsi con Lorenzo Lucca preferitogli in ottica mercato.

Nonostante l’ingenua espulsione di ieri sera, infatti, il talento ex Udinese sta vivendo un discreto avvio di stagione. Non sta segnando tanto, ma contribuisce attivamente a livello di gioco quando è in campo. Purtroppo, però, per il Napoli il momento è negativo dunque servirà di più da parte sua.