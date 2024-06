Conte, il sergente di ferro che riuscì a “piegare” Kane e Terry

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Un sergente di ferro che ora avrà il compito di risollevare gli azzurri, dopo una stagione terribile sotto ogni punto di vista

Il Napoli riparte da Antonio Conte, uno che di vittorie ne sa qualcosa. Il tecnico salentino si è dimostrato un grande motivatore, anche se forse un po’ spinto negli allenamenti. Difatti, chiunque sia stato allenato da lui ha definito le sue sessioni sfiancanti.

Tanto sfiancanti che perfino Harry Kane rimase senza fiato, quasi vomitando, dopo un allenamento con Antonio Conte. John Terry fu addirittura rimproverato, scherzosamente anche se non troppo, per non finire a mangiare troppo.

Ventrone parlò dei suoi allenamenti

A parlare degli allenamenti di Antonio Conte fu Gian Piero Ventrone, compianto ex collaboratore dell’allenatore salentino che è scomparso nel 2022. Ecco cosa disse sull’allenatore del Napoli: “Il problema è che il periodo iniziale di preparazione è troppo breve rispetto al periodo agonistico. Nessun giocatore al mondo può partire nella prima di campionato in una condizione fisica medio-alta e terminare così. Il calcio è uno sport in cui non si può programmare nulla a differenza del nuoto, dove ci sono gare specifiche da

preparare in un tempo specifico. Il rendimento di un giocatore è l’insieme di tanti

parametri tra cui quello fisico, ma non è solo quello. Il segreto è quello di avere un

rendimento medio-alto e mantenerlo per tutta la stagione, anche per esempio

facendo turnover. È impossibile mantenere sempre un livello alto dell’atleta per tutta

la stagione calcistica”.