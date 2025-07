Conte “impazzisce” per lui: il calciatore del Napoli imprescindibile

Antonio Conte sembrerebbe essere impazzito per un giocatore del Napoli in particolare, tanto da non volersene privare così facilmente. Il giocatore in questione sarà uno dei cardini azzurri anche nella scorsa stagione

Un mercato per confermare le certezze

Il Napoli è pronto ad un mercato di altissimo livello. La squadra è in forte crescita e con qualche innesto anche la rosa potrebbe risultare una corazzata inaffondabile. Tra le certezze c’è la difesa, di cui Antonio Conte fa un vanto. Un giocatore in particolare sembra essere tra i suoi preferiti, lo ha fatto impazzire.

Si tratta di Amir Rrahmani, giocatore kosovaro che in questa stagione è risultato incredibile. Intorno a lui, Antonio Conte vuole costruire un’intera squadra e sembrerebbe intenzionato a creare un pacchetto arretrato di tutta sicurezza insieme a lui. Prossimo tassello, probabilmente, Sam Beukema.

Il Bologna chiude per il sostituto, il Napoli spinge per nuovi rinforzi

E se per Beukema sembra ormai quasi fatta, con il Bologna che ha preso Vitik come suo sostituto a 15 milioni di euro, il Napoli ora ha da capire cosa vuole fare con la propria difesa. Oltre al già citato Rrahmani, servirà valutare cosa si vorrà fare: altri difensori o conferme nette? Marianucci è arrivato da poco e dovrà convincere Antonio Conte, ma c’è la possibilità che il Napoli lo mandi in prestito. Stesso discorso da fare per il rientrante Obaretin, anche se lui non sembra avere la minima certezza di rimanere.

Buongiorno è sicuro della permanenza, con invece Juan Jesus che è totalmente da valutare. Il Napoli, infatti, sta pensando ad eventuali giocatori da inserire per la difesa. Si è parlato di Tarrega, Solet e Scalvini. Quest’ultimo interessa particolarmente, ma bisogna capire cosa voglia farne l’Atalanta. Attenzione ai sempreverdi Chalobah e Hien, che potrebbero essere forti “seconde scelte” dell’ultimo minuto.