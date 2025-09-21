Napoli, Conte preoccupato per possibili infortuni. CdM: “Lobotka si accomoderà in tribuna”

La Serie A si prepara a vivere l’ultimo atto del quinto turno con Napoli-Pisa, in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha infatti dovuto spremere la squadra nell’impegno europeo di metà settimana e proprio per questo motivo è pronto a cambiare volto al suo undici titolare.

Il tecnico salentino non vuole rischiare cali di tensione o infortuni e studia rotazioni mirate, in particolare in mezzo al campo, dove non mancano alternative di qualità e quantità. Tra le sorprese potrebbe esserci la gestione di Stanislav Lobotka.

Il regista slovacco, da sempre punto fermo della mediana, rischia addirittura di non comparire nemmeno in panchina, con l’ipotesi tribuna che prende quota. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, riporta: “Uno tra Anguissa, McTominay (ancora non in grande forma) e Lobotka si accomoderà in tribuna”.

“L’indiziato principale sembra il regista slovacco e al suo posto, ovviamente, sarà schierato Gilmour. In mediana può trovare spazio anche Elmas, qualora Scott McTominay non sarà schierato dal primo minuto”.