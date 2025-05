Napoli, Conte ha bloccato una cessione certa

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è riuscito in una vera impresa quest’anno, quella di vincere lo scudetto. Si tratta per gli azzurri del secondo scudetto in 3 anni. Non solo, l’ex tecnico della Juventus e dell’Inter è anche riuscito a migliorare tantissimi calciatori azzurri e a trovare dal mercato i pezzi giusti che mancavano in rosa.

Il riferimento è a gente come Scott McTominay, Billy Gilmour e Alessandro Buongiorno, arrivati rispettivamente dal Manchester United, dal Brighton e dal Torino. Conte ha, quindi, molta voce in capitolo anche per quanto riguarda il mercato. Infatti, recentemente, ha anche bloccato una cessione che ormai sembrava essere certa.

Stiamo parlando della cessione del difensore brasiliano, Juan Jesus. “Farà parte del nuovo Napoli”, queste le parole di Antonio Conte sull’attuale numero 5 del Napoli, il quale ha rinnovato il suo contratto di un altro anno.

Un rinnovo, questo, più che meritato, in quanto, sia con Luciano Spalletti, sia ora con Conte, JJ è sempre stato un professionista esemplare, mai una parola fuori posto e, quando chiamato in causa, quasi sempre ottime prestazioni sul campo di gioco.