Conte lavora con i giocatori rimasti a Castel Volturno: focus sulla sfida contro il Cagliari

Antonio Conte continua il suo lavoro al centro tecnico di Castel Volturno con i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli sta sfruttando al massimo questo periodo per preparare la squadra in vista della prossima sfida contro il Cagliari.

L’obiettivo è mantenere alta l’intensità e non perdere il ritmo partita, che i giocatori impegnati con le nazionali continuano a mantenere con le loro rappresentative.

Le attività in programma

Oggi, tra le attività in programma, ci sarà anche una seduta congiunta con la squadra Primavera guidata da Dario Rocco, che non ha ancora fatto il suo debutto nel girone B del campionato Primavera 2.

Questo allenamento servirà a intensificare il lavoro sul campo prima di concedere due giorni di riposo ai giocatori, in attesa del ritorno dei nazionali. Tra coloro che parteciperanno alla sessione ci saranno anche Romelu Lukaku e David Neres, i quali continueranno a lavorare anche nei giorni di riposo.

Lukaku si allena a Castel Volturno già da lunedì, con un solo giorno di pausa, mentre Neres ha iniziato a mettere benzina nelle gambe a partire da martedì. Entrambi si stanno concentrando per raggiungere la forma fisica ottimale richiesta da Conte, in vista della sfida contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lukaku sarà titolare fin dal primo minuto nella prossima partita, con l’obiettivo di contribuire alla continuità dei risultati del Napoli.