martedì, Ottobre 7, 2025
Conte gli ha preferito un altro attaccante, ora gioca alla Juve

Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Quest’estate Antonio Conte ha preferito Lucca ad un calciatore che ora veste bianconero. Il giocatore in questione è Jonathan David, con l’allenatore salentino che gli avrebbe preferito un altro attaccante poi rivelatosi essere Lorenzo Lucca

C’era l’accordo, ma poi…

Sembrava una trattativa in via di definizione, ma poi la permanenza di Antonio Conte a Napoli ha cancellato ogni margine di trattativa. Il canadese Jonathan David, infatti, aveva l’accordo con i partenopei ma poi Antonio Conte non ha voluto sentire ragioni: ha voluto un altro attaccante.

A lui ha preferito Lorenzo Lucca, che in azzurro sembra stia trovando la sua dimensione. Lorenzo Lucca, nonostante abbia lo stesso numero di gol e una presenza in più rispetto al canadese, sta offrendo un buon contributo alla squadra facendosi trovare sempre pronto al momento giusto.

Perché Jonathan David sta “fallendo” alla Juventus?

Fallire è un parolone, visto che la stagione è appena iniziata e le presenze sono soltanto 5. Una rete l’ha fatta, seppur ora ne servano altre. Il canadese sta faticando per via di un ancora poco cinismo da parte della Juventus stessa sotto porta. Infatti, in fase di costruzione è sempre propositivo – 87 % di precisione passaggi – ma pochi tiri nello specchio della porta: solo 1 su 4 tiri totali effettuati. Poi c’è da mettere anche un’alta competitività nel reparto offensivo bianconero, che è saturo.

