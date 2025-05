Conte, lo Scudetto e le promesse di ADL lo convincono a restare ancora a Napoli

L’edizione de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Come riportato dal noto quotidiano, il futuro del mister partenopeo non è così scontato e potrebbe anche decidere di restare in azzurro se il presidente Aurelio De Laurentiis deciderà di accontentare le sue richieste.

“[…] sembra proprio che Conte chiederà cambiamenti radicali nella rosa, con l’arrivo di un grande giocatore per reparto, almeno 8-9 calciatori nuovi, monte ingaggio che dovrà passare dagli attuali 80 milioni a 100-110 milioni e una campagna acquisti da (minimo) 200 milioni”.

Lo Scudetto sembra aver cambiato le intenzioni di Antonio Conte, il quale ora potrebbe clamorosamente rimanere in azzurro. Da parte di Aurelio De Laurentiis è poi arrivata la promessa di una grande squadra con importanti investimenti. Inoltre, lo stesso presidente, ha fatto sapere che interverrà anche sulle strutture, con inizio del nuovo centro sportivo a settembre.

“Poi metterà sul tavolo il centro sportivo (di cui si sono perse le tracce) e il settore giovanile. Ecco, cosa comincia o cosa finisce venerdì sera? Conte si vuole prendere lo scudetto e non è spaventato dall’idea di andare all’assalto di uno scudetto-bis. Al contrario di Spalletti. Nessuno più di lui può riuscire in questa impresa, ma ovvio che i discorsi sui limiti di bilancio non saranno un argomento autentico per dirsi addio”.

“E a cui nessuno crederà. De Laurentiis a gennaio non è riuscito a soddisfarlo, lo ha esasperato: ma per il resto della stagione è stato esemplare. Non c’è un impegno che non abbia disatteso, si è consegnato totalmente nelle sue mani. Doveva farsi perdonare l’anno nero del calcio napoletano. E ci è riuscito”