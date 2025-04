Conte: “Lo voglio al Napoli, prendetelo”. Il retroscena di mercato

Emergono nuovi retroscena riguardo all’acquisto estivo di un calciatore partenopeo. Il giocatore in questione è Billy Gilmour, che ora sta facendo le fortune dei partenopei e che Antonio Conte ha voluto fortemente

In estate lo ha voluto fortemente e non sta deludendo. Antonio Conte e Billy Gilmour, un allenatore che ha voluto prendere a tutti i costi un centrocampista che si sta rivelando essere una scoperta sensazionale per questo Napoli.

E se in patria fa scalpore il caso Scott McTominay-Billy Gilmour-Liam Henderson, con i tre che sono stati protagonisti di un simpatico siparietto per i media d’oltre manica. Infatti, il calciatore dell’Empoli sarebbe rimasto arrabbiato dalla sconfitta, ma ha comunque voluto augurare il meglio ai suoi due connazionali: “Scott è molto bravo e anche Billy. Sono contento per loro anche se sono arrabbiato per il risultato. Più scozzesi ci sono nel campionato, meglio è per noi. Non mi sorprende che stiano facendo così bene, lo si vedeva già in Premier League. Ci hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che è stata una delle partite più difficili”.

Il retroscena di mercato

A parlare del retroscena su Antonio Conte, però, è stata la Gazzetta dello sport: “Si sta dimostrando un calciatore completo, non solo un playmaker o un mediano, ma un centrocampista per tutte le occasioni, intelligente, curioso, aperto ai cambiamenti, anche culturali. Sta imparando l’italiano Billy, che ha abbracciato il metodo Conte. Del resto, il leccese aveva insistito tanto per avere lo scozzese, conosciuto quando era un ragazzino dell’Academy del Chelsea, studiato a distanza insieme al direttore sportivo Manna quando era un pezzo importante del Brighton di De Zerbi e solo per qualche settimana, quest’estate, anche del neo allenatore dei Seagulls, il tedesco Hürzeler. L’investimento del Napoli era orientato a medio-lungo termine, ma i risultati si sono manifestati in tempi brevi“.