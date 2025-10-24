Conte mai più di 2 anni nella stessa piazza negli ultimi anni: possibile addio in vista?

Antonio Conte, negli ultimi anni, è stato capace di cambiare aria ogni due anni e quest’anno potrebbe essere quello buono per vederlo allontanarsi dai partenopei. Già la scorsa estate ha rischiato di andar via, ma poi ha deciso di rimanere

Antonio Conte può andar via da Napoli?

Ormai è diventata una frase ricorrente, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione al momento si deve solo aspettare. Antonio Conte è stabile sulla panchina degli azzurri, con Aurelio De Laurentiis che crede fortemente nel progetto a cui è legato il lavoro del tecnico salentino.

Gli azzurri, però, stanno vivendo un momento pessimo con Antonio Conte che starebbe avendo qualche frizione con alcuni giocatori. Poco dialogo e poco tempo in campo per alcuni, vedi Noa Lang, e ci sarebbe stata anche qualche incomprensione con la dirigenza per determinati acquisti in ottica di mercato.

Conte può salutare

Negli ultimi anni, Antonio Conte non è mai rimasto per più di due stagioni all’interno di un club e ora potrebbe ritrovarsi a ripetersi. Vuoi per una possibile stagione infuocata, vuoi anche per incomprensioni sul mercato. Si sa, il tecnico salentino è uno che non le manda di certo a dire e quest’estate avrebbe voluto un pochetto in più rispetto a quanto gli è stato dato. Gli è stato preso Lorenzo Lucca, sì, ma avrebbe voluto anche che Dan Ndoye fosse stato preso. Il troppo tira e molla non è piaciuto al tecnico del Napoli.