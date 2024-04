Conte-Napoli, ADL gli comprerebbe anche Lukaku. Montervino: “Ad oggi salverebbe solo due calciatori”

Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli per la prossima stagione. A scrivere dell’interessamento del club azzurro per l’ex mister della Juventus è l’edizione de La Gazzetta dello Sport, la quale rivela come il presidente partenopeo potrebbe essere disposto a tutto pur di ingaggiarlo come sostituto di Francesco Calzona.

“Ovviamente, Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche: vorrà essere lui a scegliere il post Osimhen, il centravanti che dovrà far decollare il suo progetto. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato”.

“Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo. E non solo per la punta, visto che – con o senza Conte – ci sarà bisogno di almeno un top player per reparto per riportare in alto il Napoli.”

ANTONIO CONTE AL NAPOLI, MONTERVINO: “IL TECNICO SALVEREBBE SOLO DUE CALCIATORI”

A parlare di Antonio Conte anche l’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino: “Ad oggi è difficile che Conte salvi giocatori del Napoli. Le uniche eccezioni sono Raspadori ed Anguissa. Quest’ultimo ha avuto di mezzo anche la Coppa d’Africa, il primo viene da un’annata deludente ma deve crescere. Salverei anche Di Lorenzo e Rrahmani”.