Conte-Napoli e il retroscena di Paolo Esposito sul possibile approdo in azzurro

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare su Antonio Conte per la panchina della SSC Napoli. Ad annunciarlo anche l’esperto di mercato Ciro Venerato, il quale, ai microfoni di Rai 2, ha rivelato che il tecnico sarebbe pronto a firmare il contratto che lo legherebbe agli azzurri per i prossimi anni.

“Antonio Conte ha rotto gli indugi ed è pronto a firmare per per la SSC Napoli. È certo di essere l’uomo giusto per rilanciare gli ex campioni d’Italia, ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che in questi mesi in attesa del feroce salentino ha valutato i profili di Pioli e Gasperini e messo nuovamente in standby Italiano”.

Ciro Venerato ha poi venerato che tra De Laurentiis e Conte sono stati già definiti i dettagli economici, con un contratto triennale a cifre blu.

Ma, cosa ne pensa Conte del possibile approdo a Napoli? I rapporti tra Conte e De Laurentiis sono sempre stati ottimi, con il mister che non ha mai nascosto la sua voglia di diventare allenatore del Napoli. Il giornalista Paolo Esposito ha infatti rivelato la reazione del mister italiano ad una sua domanda circa il possibile approdo in Campania: “Io nuovo allenatore del Napoli? Ti assicuro che ci andrei a piedi. Oltre ad avere una squadra importante è anche una bellissima città. Io, poi, sono del Sud”.